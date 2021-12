54M puntirya sa COVID vaccination malapit na – Galvez

Inihayag ni vaccine czar Secretary Carlito Galvez Jr. na malapit nang maabot ang target na 54 milyong indibidwal na fully vaccinated bago matapos ang taon.

Ayon kay Galvez, mahigit 55.4 milyon na ang nakatanggap ng kanilang unang dose ng bakuna kontra COVID-19.

“More than 55.4 million na ngayon ang may at least one dose. Ibig sabihin nito, talagang maaabot natin ang target na 54 million fully vaccinated individuals bago matapos ang taon, lalo’t patuloy pa rin ang malawakan nating pagbabakuna,” pahayag ni Galvez.

Umabot na sa 71.84 porsiyento o kabuuang 55,415,753 indibiduwal ng target na populasyon ng Pilipinas ang naturukan na ng isang dose ng COVID vaccine simula noong Disyembre 1, batay sa ulat ng National Task Force (NTF) Against COVID-19.

Dagdag pa ng NTF, 36.8 milyon na indibiduwal na ang fully vaccinated. (Sherrylou Nemis)