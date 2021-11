520 nadagdag! Delta variant lagpas 5K na

Nakapagtala ang Department of Health (DOH) kahapon ng 520 bagong kaso ng Delta variant sa bansa.

“In our most recent genome sequencing, we were able to detect additional variant of concern cases. We have an additional 520 Delta cases, additional 83 Beta, and 64 [cases of the] Alpha variant of concern,” ani DOH Epidemiology OIC-Director Dr. Alethea De Guzman.

Bukod pa rito, sa mga na-sequence na samples noong Oktubre ay 99.8% ang Delta variant.

“Nakikita po natin na mula sa June samples natin where only 4.9% are comprised of Delta, now in the recent month of October, umabot na ng 99.8% ang ating lineages na samples na positibo sa Delta,” dagdag ni De Guzman.

Kaya naman, umabot na sa 5,331 ang kabuuang bilang ng mga naitalang Delta variant sa bansa, na sinusundan ng Beta (3,552 kaso) at Alpha (3,106 kaso). (Mark Joven Delantar)