52 opisyal, tauhan ng PNP-CSG sibak sa malpractice

NAGSAGAWA ng major reshuffle ang Philippine National Police-Civil Security Group (PNP-CSG) at sinibak ang 52 nilang opisyal at tauhan dahil umano sa malpractice.

Ayon kay CSG Director Police Major Ge­neral Roberto Fajardo, kabilang sa kanyang inalis sa puwesto ay kinabibilangan ng 30 police commissioned officer na may pikamataas na ranggong Police Co­lonel, 17 non-commissioned officer at 5 non-uniformed personnel.

Ayon kay Fajardo, dismayado umano siya dahil sa patuloy na nakatatanggap ng report hinggil sa malpractice ng kanyang mga tauhan.

“This is to enhance CSG frontline services due to report of malpractices and over familiarity of stakehol­ders, this is to expedite transaction of firearms, security guard licenses, license to operate and other permits,” pahayag ni Fajardo.

Mariin din nitong binigyan ng babala ang kanyang mga tauhan na sisibakin sa puwesto bukod pa ang kasong kriminal at administra­tibo sa gagawa at susuway sa ‘no take policy’ na ipinatutupad ng PNP.

Samantala, patuloy naman ang ginagawang review at evaluation ng performance ng mga regional chief kasabay ng kautusan sa mga ito na magkaroon ng coordination sa pulisya matapos ang gagawing nationwide crackdown sa lahat ng hindi awtorisadong ahente at iba pang tiwaling security agency.

Matatandaang nitong nakaraang Nobyembre 2019 ay 40 pulis din ang sinibak ng PNP-CSG dahil din sa malpractice at korapsyon habang noon ding Oktubre ng parehas na taon ay 27 CSG police official ang sinibak ni Fajardo dahil din sa korapsyon. (Edwin Balasa)