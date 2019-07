51 breeder una sa LBC stagfest

TAPOS ng dalawang araw na sagupaan sa Pasay City Cockpit, uma­bante ang 51 gamefowl breeder sa “Luzon Breeders Cup (LBC) 9-Stag Derby” sa nairehistrong 2-0 panalo -talo.

Panibagong 100 kalahok ang mga sasabak sa third round elims sa PCC ngayong Lunes na mga hatid ng ­Sagupaan Superfeeds at Complexor­ 3000.

Sa 3-stag semifinals sa Biyernes, July 26 ang laban para sa lahat ng qualifiers ng July 12, 19 at 22.

Ang mga nakadalawang puntos nitong Biyernes ay sina Ruben Vargas, Sonny Bello, Rommel Manalo , Eboy Mutuc, Rocky Ilagan, Cris at Paolo Mercado, Harold Ramos, Rafael Pabuna, Jasper Villamanto, Charles Tan, Robert del Rosario, Eric dela Rosa, Jerald Picazo, Honey Yu, Rep. Pol Dy, Alan Siaco, John Liao, Pet Policarpio, Jon Lasco, Oting Rubite at Jeffrey at Aylwyn Sy.

“LBC’s elimination and semifinal rounds will be held in various­ venues in Luzon (July and August) and will culminate with the grand finals at Pasay Cockpit on Aug. 30,” bulalas Linggo ni LGBA president Nick Crisostomo.

Sa detalye tawagan o i-text sina Erica at Ace sa 0945 4917 474, 0939 4724 206, 843 1746 at 816 6750. (Enjel Manato)