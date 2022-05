50K dialysis pasyante nganga sa tigil e-sabong

Mahigit sa 50,000 dialysis patients na tinutulungan ng Pitmaster Foundation ang apektado sa pagsasara ng operasyon ng e-sabong sa bansa.

Ayon kay Atty. Caroline Cruz, director ng Pitmaster Foundation, kinukuha nila ang kanilang pondo sa Pitmaster Live na pinangtutulong sa pagpapadailysis sa mga pasyente na lumalapit sa kanila.

“We get our funding from pitmaster live to pay for the dialysis of these patients.” ani Cruz.

Sa ngayon ay humihingi ng paumanhin si Cruz sa mga bagong lumalapit sa kanila na pansamantalang tigil muna ang kanilang pagtulong habang inaayos pa ng pamahalaan ang mga regulasyon at alituntunin sa e-sabong.

Tiniyak naman ni Cruz na babayaran ang lahat ng mga medical institutions at facilities na nilapitan ng mga pasyente ng Pitmaster Foundation para magpagamot bago ipasara ang nasabing laro.

Sinabi ni Cruz, mahigpit ang utos ng kanilang Chairman na si Charlie “Atong” Ang na bayaran agad ang mga ospital at dialysis center na tumanggap ng letter of guarantee nitong mga nagdaang linggo.

Pahayag pa ni Atty. Cruz sa mga napangakuan ng Pitmaster Foundation na mga pasyente na tutulungan at mga local government units na napangakuan nila na bibigyan ng ambulansya ay itutuloy pa rin.

Hiling naman ni Atty.Cruz sa mga pasyente at doon sa mga humihingi sa kanila ng tulong na magdasal na maaprubahan agad ang mga regulasyon at alituntunin na ilalatag ng PAGCOR at iba pang ahensiya ng pamahalaan para muling mabuksan ang e-sabong sa bansa.