500K apektado ng Luzon quake

Pumalo na sa halos 500,000 katao ang naapektuhan ng Magnitude 7 lindol na sumentro sa Abra habang nakapako sa 10 ang bilang ng mga namatay sa nasabing kalamidad na gumimbal sa Northern Luzon nitong Hulyo 27.

Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC), may kabuuang 499,703 indibiduwal o 133,651 pamilya mula sa 1,329 barangay sa Region 1, 2 at Cordillera Administrative Region (CAR) ang apektado ng nasabing pagyanig, kabilang dito ang mga nasiraan ng mga ari-arian, nawalan ng tirahan at hanapbuhay dahil sa landslide.

Sa report, umaabot sa 1,310 katao o 368 pamilya ang nananatili sa 20 evacuation center habang nanunuluyan sa kanilang mga kaanak ang 50,418 indibidwal o 14,398 pamilya.

Ito’y dahil umaabot sa 33,861 ang nawasak na kabahayan dahil sa malakas na lindol habang nagtala naman ang Department of Agriculture ng P55,927,895 na danyos sa mga pananim at P5,145,420 na pinsala naman sa mga manukan, babuyan, isdaan at iba pa na livestock.

Samantala, 48 lugar pa sa rehiyon ang dumaranas ng power interuption habang naibalik na sa normal ang iba pang lugar dito gayundin ang sitwasyon ng supply ng tubig sa rehiyon. (Kiko Cueto)