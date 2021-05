500 patungong Riyadh, Dammam buwenamano! Deployment ng mga OFW sa Saudi inawat

Pansamantalang sinuspinde ng Department of Labor and Employment (DOLE) ang pagpapadala ng overseas Filipino worker (OFW) sa Kingdom of Saudi Arabia (KSA).

Ayon kay acting labor Attache Herminigildo Daytoc ng Philippine Overseas Labor Office sa Jeddah ang pagsususpinde ng deployment sa Saudi Arabia ay alinsunod sa direktiba ni Labor Secretary Silvestre Bello III.

Sa Public Advisory No. HLD-09-2021 ng POLO-Jeddah, sinabi ni Daytoc na: “In line with the directive issued by the Secretary of Labor and Employment Silvestre Bello III, the Philippine Overseas Labor Office in Jeddah wishes to inform the Filipino community and other concerned parties of the temporary suspension of the deployment of OFWs to the Kingdom of Saudi Arabia.”

Sabi ni Daytoc, hindi na rin tatanggap at magproproseso ng employment contract at job order ang POLO Jeddah simula sa Linggo, Mayo 30, 2021 ngunit patuloy pa rin itong magproproseso ng Balik Manggagawa at OWWA membership.

Naghihigpit ang Saudi Arabia sa mga dayuhang papasok sa kanilang bansa at inoobliga ang mga gustong makapasok na magpaturok ng kompletong COVID-19 vaccine na kinikilala nito.

Ayon sa Saudia, ang flag carrier ng Saudi Arabia, kailangan ng proof of vaccination o vaccination certificate ng mga papasok sa bansa.

Hindi kasama sa listahan ng mga bakuna ang Sinovac at Sinopharm ng China o ang bakuna galing Russia.

Tanging ang Pfizer BioNTech, Oxford AstraZeneca, Moderna, at Johnson&Johnson’s Janssen lamang ang mga bakunang kasama sa listahan.

Kinumpirma rin ni Philippine Overseas Employment Administration (POEA) Bernard Olalia ang direktiba ni Bello na inisyu noong Mayo 27, 2021.

Ipinaliwanag ni Bello na may kaugnayan ito sa natanggap nilang ulat na inoobliga ng mga employer at foreign recruitment agency ang mga papaalis na OFW na balikatin ang gastos sa ipinatutupad na health at safety protocol sa KSA laban sa COVID-19 gayundin ang pagbaba­yad sa insurance coverage premium pagdating nila sa Saudi Arabia.

Ayon naman sa Philippine Airlines (PAL) halos 500 overseas Filipino worker (OFW) na patungong Riyadh at Dammam sa Saudi Arabia ang hindi pinasakay dahil sa deployment ban kahapon.

“Philippine Airlines regrets that we were unable to accept OFW passengers on our flight PR5654 Manila-Riyadh and PR5682 Manila-Dammam today, May 28, 2021,” ayon sa PAL. (Eileen Mencias/Mia Billones)