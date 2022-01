500 daily COVID namumuro sa NCR

Sumisirit ang COVID-19 sa ilang probinsya subalit nakasilip naman ng pag-asa ang mga eksperto na huhupa ito sa National Capital Region (NCR) at posibleng umabot pa hanggang 500 kaso kada araw bago matapos ang Pebrero.

Nasisipat umano ng OCTA Research ang pagbaba ng mga kaso ng COVID infection sa Metro Manila na dulot ng Omicron variant at inaasahang magpapatuloy pa ito.

Sinabi ni Dr. Guido David na maaaring bumaba ang mga kaso ng COVID sa NCR sa 2,000 hanggang 3,000 kada araw at mas mababa pa sa 1,000 pagsapit ng Valentine’s Day, at posibleng umabot sa 500 pababa bago matapos ang Pebrero.

“By Valentine’s Day, it could be at least 1,000 cases and by the end February it would be around less than 500 cases,” ani David.

Nagsimula aniyang bumaba ang COVID reproduction number sa NCR noong Enero 3 matapos na ibalik sa alert level 3 ang rehiyon dahil sa pagsipa ng mga kaso ng virus matapos ang holiday season.

Subalit naging maagap si David na bagama’t gumaganda ang sitwasyon ng pandemya sa Metro Manila ay hindi naman dapat na luwagan na rin ang alert level nito maliban na lamang aniya kung maabot ng NCR ang moderate risk na klasipikasyon.

Nilinaw naman nito na pagtaya lamang nila ito at nakasalalay pa rin sa mga tao ang sitwasyon kung susunod sa minimum public health standards at pag-iwas muna na lumabas ng bahay.

Kabaliktaran naman ang nangyayari sa labas ng NCR dahil nasipat umano ng OCTA na sumisirit ang mga kaso ng COVID sa ilang probinsya na umabot na umano sa 200%.

“Although there’s a noticeable downward trajectory in the NCR and possibly in Region IV-A and parts of Region IV-A, there’s now an upward trajectory in other parts of the country,” ayon kay David.

Sabi ni David, hindi na umano nakakagulat kung magkaroon ng pagkalat ng COVID sa iba pang bahagi ng bansa.

Tinaya ni David na aabot sa 1,000 bagong kaso kada araw sa Cebu City.

“They’re definitely on an increasing trend, it’s not yet peaking. But based on the projections, it may actually peak around less than 1,000 cases. Sometime by the end of January, based on the projections,” ayon kay David.(Julie de Loza-Cudia/Aileen Taliping)