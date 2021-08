50 sundalo sa C-130 crash kinilala na

Tukoy na lahat ang 50 sundalo na pumanaw sa pagbagsak ng C-130 military plane crash sa Patikul, Sulu noong Hulyo 4.

Sabi ni Capt. Jonathan Zata, Armed Forces of the Philippines Public Affairs Office chief, sampu pang tauhan ng militar ang nakilala at naihatid sa kani-kanilang hometown para paglamayan.

Sila ay sina Corporals Dexter Estrada, Reynel Matundin at Gulam Ismael; Private First Class Bengie Malanog; Privates Ian Azuelo, Erwin Canton, Mansueto Lingatong III, Mar Jhun Capagngan at Michael Dalore mula sa Philippine Army; at Airman Second Class Glen Mar Biscocho, mula naman sa Philippine Air Force (PAF).

Nangyari ang trahedya nang bumagsak ang isang Lockheed C-130 Hercules cargo plane ng PAF sa Barangay Bangkal, Patikul, Sulu habang lumalanding sa Jolo Airport.

Sa 96 tauhan ng militar na sakay nito, 50 ang pumanaw habang tatlo pang sibilyan ang nadamay.

Iniimbestigahan pa ang sanhi ng insidente. (IS/Kiko Cueto)