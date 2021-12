50% seating capacity lang sa Simbang Gabi

Nagkasundo ang Archdiocese of Cebu na paiiralin nila ang 50% seating capacity sa mga simbahan ngayong nalalapit na Simbang Gabi bilang paghahanda na rin sa banta ng Omicron variant ng COVID-19.

Base sa inilabas na Circular 29-2021, sinabi ng archdiocese na lahat ng madaling-araw na misa ay naka-closely coordinated sa mga local government unit (LGU) kabilang na ang mga misa na ginagawa sa covered courts.

“We continue enforcing our usual liturgical health protocols, especially the wearing of face masks, conducting thermal scanning and observing physical distancing,” ayon sa inilabas na pahayag ni Archdiocese’s digital media ministry head, Fr. Jonathan Rubin.

Nabatid na ang inilabas na policy ay sumunod sa kautusan ng Inter-Agency Task for the Management of Emerging Infectious Diseases (IATF). (Vick Aquino)