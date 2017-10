50% puwersa ng MPD itatalaga sa Asean Summit

Limampung porsiyento ng puwersa ng Manila Police District (MPD) ang itatalaga sa binalangkas na security plan sa gaganaping Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Summit sa Nobyembre 13-15.

Kasabay nito,iniutos ni Manila Mayor Joseph Estrada kay MPD Director PSSupt. Joel Coronel na tiyakig ‘fool proof’ ang ilalatag na security plan para magarantiyahan ang kaligtasan ng mga foreign delegates at maging maayos ang pagpupulong.

“Important issues will be discussed during this meeting of world leaders so we have to do our part in ensuring that there will be zero incidents during the conduct of ASEAN activities,” ayon kay Estrada.

Sinabi naman ni Coronel na ang 2,500 puwersa ng MPD ay bahagi sila ng 19,000 pulis na bumubuo sa Task Group Manila Shield na siyang mangangalaga ng seguridad ng ASEAN Summit.

Ilan sa mga ASEAN meetings, ayon kay Coronel, ay gaganapin sa Cultural Center of the Philippines (CCP) Complex, partikular na sa Philippine International Convention Center (PICC) ; regular na dadaan din sa Roxas Boulevard at ilang pangunahing kalsada sa lungsod ang mga VIP convoys.

Ang mga world leaders at foreign delegates ay tutuloy sa limang malalaking hotel sa Maynila – Manila Hotel, Manila Diamond Hotel, New World Manila Bay Hotel, Pan Pacific, at Century Park Sheraton, dagdag pa niya.

Tiniyak ni Coronel na nasa “full defensive status” ang buong MPD sa mga panahong ito; wala pa naman aniya silang natatanggap na kahit anong security alert.

Pinaalalahanan din ni Coronel ang publiko na magiging mahigpit ang seguridad malapit at sa paligid ng mga pagdadausan ng mga ASEAN events, kabilang na ang mga lugar kung saan naka-billet ang mga world leaders.

Bukod kay Trump, dadalo din ang mga prime minister ng Japan, Australia, at Canada. Dalawampu’t dalawang world leaders at heads of states ang magsisimulang magdatingan sa bansa sa Nobyembre 8.