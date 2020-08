MAMUMUDMOD ng 50 bike si athlete/host Gretchen Ho.

“Giving away 50 bikes to 50 deserving people,” pahayag ng dating Ateneo Lady Eagles volleybelle sa official Facebook page nito.

Para makakuha ng libreng bisikleta, kailangang mapatunayan kay Gretchen na deserving ang pagbibigyan nito.

“You need to justify why you’re deserving, and you need to show proof when my team contacts you,” dagdag pa ni Ho sa kanyang proyekto sa gitna ng coronavirus pandemic. (Aivan Episcope)