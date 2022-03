50/50 hatian ng pamana sa lehitimong anak

Atty. Claire,

Magandang Araw po!

Atty. Claire, ako po ay may katanungan, ang aking lolo ay namayapa na at walang iniwang last will at may naiwan na lupa. Ang lolo ko po ay may anak sa una at ang ama ko naman po ay anak sa pangalawa.

Ngayon po, ung anak sa una at ang kapatid po ni papa na babae (anak po ung babae at si papa sa pangalawang asawa) ay nilakad ang titulo upang mahati at maipangalan sa kanila ang lupa.

Ngayon po, sinasabi ng kapatid nila papa na babae na wala daw pong karapatan sina papa at ung ibang kapatid nila sa lupa na hinati nila kasi hindi daw po sila ang nakapangalan at wala daw silang birth certificate.

Ano po ba ang pwede gawin?at totoo po ba na wala silang karapatan?

Maraming salamat po!

Lubos na gumagalang,

Eric

Mr. Eric,

Hindi mo nasabi kung ang ama mo ba ay lehitimong anak o hindi. Kung nagkataon naman na parehong kasal ang lolo mo sa mga nanay ng mga anak niya na (baka naman biyudo na si lolo ng mapangasawa ang lola mo na ina ng ama mo). Kung lehitimo lahat ang anak ni lolo ay pantay-pantay ang hatian ng magkakapatid. Kung pare-pareho namang illegitimate ang mga anak ay pantay pantay pa rin ang kanilang hatian sa share ni lolo. Bakit ko ito nasabi? Kung ang ari-arian ay naipundar o nabili sa panahon na nagsasama ang lolo at ang unang asawa.. tandaan na ang unang asawa ay may share na ang unang asawa na (presumed) 50% ng ari arian at itong 50% na ito ay mapupunta sa kanyang sariling anak (mga anak sa una) at sa asawa niya (si lolo) . Kung nagkataon naman na nabili ito ni lolo habang kasama na ang pangalawang asawa…ang 50% ay sa pangalawang asawa na mamanahan ng mga anak niya (kasama ang ama mo) at sa asawa nito (si lolo). Pero kung ang lahat naman ng namana pala ni lolo sa mga magulang niya at hindi ito parte ng conjugal partnership (by default under Civil Code) o absolute community of property (by default under Family Code).

Kung ang problema lamang ay walang birth certificate ang ibang anak ay maaari naman ninyong patunayan ito sa pamamagitan ng ibang ebidensya. Mayroon bang acknowledgment na ginawa ang lolo mo? Mayroon bang ibang kamag-anak na makakapagpatunay na ang ama mo ay apong tunay ni lolo. Ipunin lamang ang mga ebidensya na ito at ipaglaban ang inyong karapatan.

