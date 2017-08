5-year validity ng DL nilagdaan na ni Duterte

Pinirmahan na kanina ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Republic Act No. 10930 o batas na nagpapalawig sa validity period ng driver’s license sa limang taon.

“Except for student permits, all drivers’ licenses shall be valid for five (5) years reckoned from the birthdate of the licensee,” ayon sa RA 10930.

Epektibo ang naturang batas 15-araw matapos malathala sa pahayagan na may general circulation.

Ibig sabihin, mula sa dating 3-years na validity ng DL cards, magiging limang taon na ang mandatory DL renewal sa mga non-professional at professional DL card holders.