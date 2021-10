5 tinakbuhan P1M resort bill, nalambat

Limang nagpakilalang mga opisyal ng isang kompanya ang inaresto ng mga tauhan ng CIDG at PNP matapos tangkaing takbuhan ang kanilang bill sa isang resort sa Sariaya, Quezon nitong Miyerkoles ng hapon.

Ayon sa report ng pulisya, apat na araw namalagi ang mga umano’y opisyal kasama ang kanilang nasa 175 mga umano’y trabahador na dumating sakay ng apat na arkiladong bus.

Umabot ang kanilang bayarin sa mahigit isang milyong piso.

Kinilala ng Sariaya police ang mga suspek na sina Rushelle Rabaya, 35, residente ng Quezon City at nagpakilalang chief executive officer ng kompanyang Global Manna Assets Holdings and Development Corporation; Celienda Sta. Lucia, 67, taga-Salitran 4, Cavite na siya naman umanong treasurer; Jerry Eliseo, 52, taga-Salawag, Cavite at siyang VP for Infrastructure; Aniano Alvaran, 52, taga-Calamba City, Laguna at may posisyong Operations and Sales Manager; at isang Guadelia Dumabok, 56, taga-San Bartolome, Quezon City.

Ayon kay P/Lt. Col. William Angway, hepe ng Sariaya police, inaresto ang lima dahil sa reklamo ng manager ng Dalampasigan Beach Resort Corp. na si Ofelia Manao Haag at ng representative ng apat na driver ng mga bus na si Tomas Larente Montejo, Jr.

Dumating sa resort ang grupo noong Oktubre 24 at nanatili hanggang Oktubre 27, at umukopa ng 17 silid para sa 175 guest.

Umabot sa P1,056,382 ang bill ng mga ito suba­lit tangkang aalis na ang mga ito nang hindi nagbabayad kaya hinarang ng mga pulis.

Maging ang mga driver ay nagreklamo na rin matapos hindi rin umano nabayaran ang P280,000 na arkila sa apat na bus. (Ronilo Dagos)