5 steel mills lagot kay Cimatu

Iniutos ni Department of Environment and Natural Resources (DENR) Secretary Roy Cimatu ang pag-iimbestiga sa limang kompanya ng steel mills na inireklamo ng paglabag sa environmental laws dahil sa paglalabas ng usok sa kanilang pabrika na mataas ang pollution level.

Tinukoy ng Kalihim ang limang kompanya na Melter Steel Corporation, Real Steel Corporation at Wan Chiong Steel Corporation na mga nakabase sa Pampanga, Metro Dragon Steel Corporation sa Caloocan City at Mighty Steel Corporation na nasa Davao City.

Inatasan ni Cimatu si Environmental Management Bureau (EMB) Air Quality Management chief Jerry Capulong na pangunahan ang team na magsasagawa ng imbestigasyon at kung mapapatunayang mataas ang inilalabas na polusyon sa pagawaan ng mga nasabing kompanya ay agad na kasuhan dahil sa paglabas sa Philippine Clean Air Act of 1999 kung saan ang parusa ay maaaring multa o pagsara ng negosyo.

Nabatid na una nang inireklamo ng Philippine Association of Free Labor Unions (PAFLU) at Clean Air Philippines Movement Inc. (CAPMI) ang limang steel companies matapos lumitaw na ang usok na inilalabas ng mga pagawaan nito ay mataas pa sa maximum level na itinakda ng World Health Organization.