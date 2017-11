5-Star hotels may banta

Hindi lamang sa mga lugar na pagdarausan ng 31st ASEAN Summit and Related Meetings + Special Celebration of ASEAN@50 with the Leaders nagpakalat ng mga alagad ng batas para magbantay sa seguridad kundi maging sa mga 5-star hotel na tutuluyan ng maraming delegado.

Kasabay nito, humi­ngi ng pang-unawa sa publiko ang mga awtoridad at mga kinauukulang ahensya ng gobyerno na may kinalaman sa paghahanda para sa kaligtasan ng mga delegado at world leaders na dadalo sa ASEAN Summit.

Magiging mahigpit di umano ang mga awtoridad sa inilatag na security check sa mga 5-star hotel kung saan tumutuloy ang maraming delegado para matiyak ang kaligtasan ng mga ito sa banta ng mga grupong posibleng samantalahin ang pagkakataon para maghasik ng gulo.

Kabilang sa mga 5-star hotel na hinigpitan ang seguridad ay ang mga matatagpuan sa Maynila, Makati, Pasay at Parañaque gayundin sa Clark, Pampanga.

Bukod sa mga nakasibilyang pulis na naatasang magbantay sa mga 5-star hotel ay kapansin-pansin na rin kahapon na naka-deploy ang mga miyembro ng Philippine National Police-Special Reaction Unit na naka-full battle gear sa mga pangunahing lansangan malapit sa pagdarausan ng ASEAN Summit sa Metro Manila gayundin sa Clark, Pampanga.

May ilang malalaking gusali din na pinostehan ng sniper na nagsisilbing back-up sa inilatag na seguridad sa mga pangunahing lansangan na pagdaraanan ng mga delegado gayundin sa mga lugar ng ASEAN Summit.

Nakaantabay din ang mga anti-riot police sa posibleng mga kilos protesta na inaasahang isasagawa ng mga militanteng grupo na nag-aabang sa pagdating ni US President Donald Trump.

Sa kahabaan ng Macapagal Boulevard ay makikita na naglatag ng anti-aircraft guns ang mga awtoridad para na rin sa seguridad ng himpapawid.

Magpapatupad din ng total lockdown o isasara ang mga lansangan na patungo sa SMX MOA kung saan hindi papapasukin ang lahat ng uri ng sasak­yan na walang kinalaman sa ASEAN Summit.

Kasama rin sa mga isasaradong daan ang kahabaan ng Roxas Boulevard simula sa Lunes hanggang sa matapos ang ASEAN Summit.





Matinding trapik sa EDSA

Kahapon ay nakaranas na ng matinding trapik sa kahabaan ng Epifanio delos Santos Avenue o EDSA at sa iba pang pangunahing lansangan kahit hindi pa dumarating sa Metro Manila ang mga head of state na dadalo sa ASEAN Summit.

Sa monitoring ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA), ala-1:45 ng hapon kahapon ay mabigat na ang daloy ng trapiko sa northbound lane ng EDSA Mula sa Mall of Asia sa Pasay City hanggang sa Balintawak, Quezon City.

Mabagal ang usad ng mga sasakyan sa southbound lane mula Balin­tawak hanggang Muñoz sa Quezon City.

Isinara na kasi ang kahabaan ng EDSA mula Balintawak hanggang Magallanes sa Makati City, southbound at northbound na itinalaga ng MMDA para sa mga delegado sa ASEAN Summit.

Nakadagdag sa ma­tinding trapik na number coding scheme dahil tuwing weekdays lamang ito ipinatutupad ng MMDA.

Itinuring ng ilang transport group na hindi naging epektibo ang preparasyon ng MMDA samantalang ipinagmamalaki di umano ng ahensiya na sisikapin nilang mabawasan ang mabigat na daloy ng trapiko sa ASEAN Summit.

Ipinaliwanag naman ni MMDA Operations Supervisor Bong Bebrija na hindi sila nagkulang ng paalala sa publiko.

Paulit-ulit aniyang pinaalalahanan ng MMDA ang publiko at mga motorista na dumaan na lamang sa mga alternatibong ruta tulad ng mga itinalagang Mabuhay Lanes habang idinaraos ang ASEAN Summit.