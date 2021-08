5 sinampolan ng PNP sa bakuna fake news

Mayroon nang sinampulan ang Philippine National Police (PNP) kaugnay sa ipinakalat na fake news noong bisperas ng lockdown sa Metro Manila matapos dagsain ng maraming tao ang vaccination sites sa Las Piñas, Maynila at Antipolo City.

Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na lima katao ang kinasuhan ng PNP-Directorate for Investigation and Detective Managament (DIDM) kahapon dahil sa paglabag sa Bayanihan 3, Cybercrime Prevention Act na may kinalaman sa pagpapakalat ng maling impormasyon.

Gayonman, hindi tinukoy ni Roque ang pagkakilanlan sa limang kinasuhan ng PNP.

“Accoring to DIDM ng PNP, limang kaso laban sa limang tao ang naisampa para sa violation ng article 154, unlawful use and publication of unlawful utterances, in relation to Section 6 of Bayanihan to Heal as One Act and Section 6 of R.A. 10175, Cybercime Prevention Act and for violation of PD 90 declaring unlawful rumor mongering and spreading false information,” ani Roque.

Binalaan ng kalihim ang publiko na hindi makakalusot sa mga awtoridad at sa batas ang mga nasa likod ng fake news dahil hahanapin, kakasuhan at ikukulong ang mga ito.

“So ‘yong mga nagpapakalat ng fake news, asahan ninyo po, mahahanap kayo, sasampahan kayo ng kaso, ikukulong kayo,” dagdag ni Roque. (Aileen Taliping)