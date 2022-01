5 simbahan pinakandado sa pagsirit ng coronavirus

Pansamantalang isinara ang limang simbahan dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa Pilipinas.

Ang mga ito ay ang National Shrine of St. Jude Thaddeus, National Shrine of Our Lady of Guadalupe, Santa Maria Goretti Parish, St. Anthony of Padua, at San Roque de Sampaloc Parish.

Ayon sa Roman Catholic Archdiocese of Manila (RCAM), ilang pari at empleyado rin ng simbahan ang nagpositibo sa coronavirus.

Kasabay ng pagpapasara sa mga simbahan ang paglinis, sanitize at disinfect sa paligid ng mga parokya.

Sa kabilang nito’y tiniyak ng mga pari na tuloy ang online misa sa Facebook at YouTube page ng mga simbahan.