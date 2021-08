5 pulis na nangidnap, nanunog ng online seller tagilid

Ipinag-utos na ni Philippine National Police chief General Guillermo Eleazar ang agarang pagsibak sa limang pulis na umano’y sangkot sa pagdukot at brutal na pagpatay sa online seller sa Nueva Ecija.

Kinilala ang lima na sina PSSG Benidict Matias Reyes, nakatalaga sa Sta. Rosa Municipal Station sa Nueva Ecija; PSSG June Malillin, ng Palayan City Police Station; PCPL Julius Alcantara, ng Nueva Ecija Provincial Police Office Drug Enforcement Unit; PMSG Rowen Martin, ng Cabanatuan City Police Station at PSSG Drextemir Esmundo, Cabiao Municipal Police Station gayundin ang sibilyang sina Franklin Macapagal at Dario Robarios na iniuugnay sa pagdukot at pagpatay kay Nadia Casar. Sila ay positibong tinukoy ng saksi.

Nasa kostudiya na ng pulisya sina Reyes, Malillin, Alcantara, at Robarios habang pinaghahanap pa sina Martin, Esmundo at Macapagal. Ang mga suspek ay kinasuhan na sa Department of Justice.

Dinukot si Casar at ang nirentahang Grab driver noong Hulyo 20 sa Sta. Rosa, Nueva Ecija at ipinatutubos sa pamilya. Hulyo 21 nang pakawalan ang Grab drayber.

Nakuha ang sunog na labi ng biktima sa Sitio Pinagpala, Barangay Imelda Valley, Palayan City. (Edwin Balasa)