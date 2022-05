5 promotor ng election fake news yari sa NBI

May limang indibiduwal ang pinaiimbestigahan at kakasuhan ng Commission on Election (Comelec) sa National Bureau of Investigation (NBI) dahil sa pagpapakalat ng mga fake news kaugnay sa 2022 elections.

Sinabi ni Commissioner George Garcia sa Kapihan sa Manila Bay forum na sinisira umano ng mga naturang indibiduwal ang kredibilidad at integridad ng halalan.

“Asahan ninyo po in the next succeeding days, even after the elections, we will be filing cases against these individuals simply because mali po ‘yong ginagawa nila,” ayon kay Garcia.

Nilinaw ni Garcia, galit lamang ang Comelec laban sa mga fake news pero hindi sa mga kritisismo at komentaryo laban sa kanila.

Tiniyak ni Garcia na binabantayan ng Comelec ang mga nagpapalabas ng mga fake news at papapanagutin sila sa kanilang ginagawa.

May kaparusahan umano sa ilalim ng Omnibus Election Code, ang mga nagpapakalat ng maling impormasyon. (Juliet de Loza-Cudia/Kiko Cueto)