5 Pinoy nasakote ng US immigration

KINUMPIRMA ng Phi­lippine Consulate na limang Filipino ang hinuli ng Immigration and Customs Enforcement (ICE) noong Hunyo 7 hanggang 14.

Sa tatlong araw na operasyon sa Southern California, umaabot sa 162 katao ang nasakote ng ICE.

Walang ibinigay na detalye ang konsulado sa pag-aresto ng limang Pinoy, subalit itinuturing umano ng ICE na ‘criminal aliens’ ang lahat ng kanilang dinampot.

Sa mga natanggap na ulat ng Pilipino Workers Center, isang caregiver sa Covina ang inaresto, habang isa naman ang hinuli sa tapat ng kanyang bahay sa Panorama City.

Ang Pinoy na ina­resto sa Panorama City ay 17 taon na umanong nagtatrabaho sa US at may pinanghahawakan na work permit. Ang caregiver naman na ina­resto sa apartment sa Covina ay pumayag naman na magpa-deport na lamang.

Naging masigasig ang operasyon ng ICE dahil sa may hinahabol umano itong quota tuwing buwan ng Hulyo, Agosto at Setyembre.