5 PH chopper na binili sa Poland dumating

Lima sa 16 Polish-made Sikorsky S-70-i Black Hawk combat utility helicopter na binili ng gobyerno para sa Philippine Air Force (PAF) ang dumating na sa Pilipinas.

Isa pa ang inaasahang ide-deliver sa bansa sa pamamagitan ng barko sa susunod na buwan.

“Yes, the five arrived in Clark (Air base in Angeles City, Pampanga) aboard an Antonov heavy transport plane (An-124). The sixth was loaded on a ship that will arrive on Dec. 2,” pahayag ni Defense Secretary Delfin Lorenzana.

Ang 16 helicopter ay binili mula sa Polish company na Polskie Zaklady Lotnicze Sp.z.o.o., at may contract price na USD241,461,699 o nasa P11.6 bilyon. (PNA)