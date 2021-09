5 pang opisyal ng Pharmally damay! Ex-adviser ni Digong wanted sa Senado

Nag-isyu na ang Senado ng warrant of arrest laban kina dating Presidential Economic Adviser Michael Yang at limang opisyal ng Pharmally Pharmaceutical Corporation.

Kinumpirma ito ni Senate President Vicente ‘Tito’ Sotto III at ipinakita sa mga Senate reporter ang kopya ng nilagdaan nitong warrant of arrest laban kina Yang at limang opisyal ng Pharmally.

Ang Pharmally ang nakakuha ng P8.6 bilyong kontrata sa gobyerno para sa suplay ng personal protective equipment (PPE), face mask at face shield noong 20220.

Bukod kay Yang ang mga sumusunod ng opisyal ng Pharmally Pharmaceutical Corporation executives na inisyuhan ng arrest warrant ay sina: Mohit Dargani, Twinkle Dargani, Linconn Ong, Krizle Grace Mago at Justine Garado.

Una rito ay na-cite for contempt ng Senate blue ribbon committee sina Yang at limang opisyal ng Pharmally at inirekomendang isyuhan ng arrest warrant dahil sa pagtangging humarap sa pagdinig ng Senado sa pagbili ng gobyerno sa diumano’y overpriced na COVID-19 equipment. (Dindo Matining)