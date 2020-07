5-on-5 practice ihihirit ni Marcial

Matapos ang matagumpay na target ng Philippine Basketball Association (PBA) na pabalikin sa practice ang mga koponan, hangad naman ng pro league na mabigyan sila ng `go signal’ ng IATF (Inter Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases) para magsagawa ng scrimmages.

Plano ni PBA Commissioner Willie Marcial,na bukod sa team training, nais niyang pasabakin na rin sa 5-on-5 matches ang mga player ng 12 koponan.

