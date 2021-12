5 OFW na galing Africa negatibo sa Omicron, 2 pa hinahanting

Walang bitbit na Omicron COVID variant ang lima sa pitong overseas Filipino workers (OFW)na galing South Africa.

Ito ang iniulat sa Laging Handa press briefing ni Department of Health (DOH) Undersecretary Maria Rosario Vergeire sa harap ng patuloy na pagtunton sa dalawa pang OFW na kasama sa pitong nagmula sa Africa.

“As of December 9, meron po tayong lumabas na resulta ng Genome sequencing, ‘yon sa limang na-locate na po natin, ‘yong kanila naman tests noong una ay negatibo kaya hindi pa natin sila maisasama although we have done re-testing again,” ani Vergeire.

Mayroon din aniyang isang dumating na Pinoy mula sa South Africa na kinunan ng sample at bagama’t may lumabas sa sequencing result, sinabi ni Vergeire na hindi ito Omicron o iba pang COVID variants at lalong hindi ito variants of concern.

“Naisama natin dito sa sequencing ‘yong isang arrival from South Africa kung saan lumabas ‘yong sequencing result na ito ay isang variant na B.1.1.1.203 hindi siya Omicron, hindi rin siya ‘yong mga variants na binabantayan natin sa ating bansa, ito ay hindi variants of concern o variants of interest,” dagdag ni Vergeire.

Dalawa pang OFWs ang hinahanap ng DOH na batay sa tracing ay mula sa Region 4-B at 10. (Aileen Taliping)