5 nadismis na PDEA agent pinababakuran ni Duterte

Pinababantayan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa publiko ang limang tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) na nadismis sa serbisyo dahil sa iba’t ibang paglabag sa trabaho.

Isinapubliko ng Pangulo sa kanyang regular “Talk to the People” ang pangalan ng mga tauhan ng PDEA na sinibak na sa serbisyo.

Kabilang dito sina Francis Raymond Ogoy at Theodore Barte, kapwa Intelligence officer at may kasong grave misconduct; Aristeo Villamor Jr, at Roger Junio, kapwa rin Intelligence Officer, may kasong grave misconduct at nagpositibo sa paggamit ng illegal na droga at si Joseph Abenir, Administrative Aide IV- grave misconduct at positibo din sa drugs.

Sinabi ng Pangulo na ngayong wala ng trabaho ang limang sinibak sa PDEA ay tiyak na gagawa ang mga ito ng paraan para magkapera kaya dapat na mabantayan ang mga ito.

“So itong mga ito bantayan nyo kasi ito yong gagawa ng mga milagro kung wala na lalo na sanay ng extortion, paghingi-hingi,” anang Pangulo. (Aileen Taliping)