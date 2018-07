5 miyembro ng robbery gang bulagta sa Batangas

PATAY ang limang kasapi ng isang robbery group, kabilang ang tatlong magkakapatid, matapos makaengkuwentro ng mga pulis sa Nasugbu, Batangas kahapon nang umaga.

Ayon kay Batangas Police Provincial director, Senior Superintendent Edwin Quilates, maghahain ng search warrant at warrant of arrest ang mga pulis sa hide out ng mga suspek sa Sityo ­Palakulan, Brgy. Wawa ng paputukan sila ng mga ito dakong alas-5:50 nang umaga.

Nagkaroon ng palitan­ ng mga putok na nagresulta sa agarang pagkamatay ng mga ­suspek.

Nakilala ang mga napatay na ang magkakapatid na sina Rudy Francisco y Ramos alyas Kambal; Roland Francisco­ y Ramos, Rico Francisco y Ramos alyas Nono at dalawa pang kasama ng mga ito na sina Arian Hernandez at isang alyas Scoth Pacia.

Naaresto rin ang da­lawa pa na sina alias Eva at Eric.

Ang mga suspek ay pawang miyembro ng Francisco group na sangkot sa mga kasong ­robbery holdup at iligal na droga.

Batay sa record ng Batangas police, sangkot­ ang grupo sa isang ­holdapan sa Batangas City noong December 2017 kungsaan nasa ­tatlong milyong piso ang ­natangay ng mga ito.

Ang mga ito rin ang suspek sa panloloob sa isang bahay sa bayan ng Calaca at Nasugbu at sa isang gasolinahan.

Responsable rin ang mga suspek sa serye ng motornapping at sa pagtutulak ng iligal na droga.

Narekober sa mga ito ang apat na baril na isang kalibre .45, dalawang .38 at isang .22 revolver at isang granada.