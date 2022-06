5 lugar sa NCR sumipa ng 200% COVID case

Limang mga lugar sa Metro Manila ang nasa moderate risk classification ng Department of Health dahil sa nakikitang pagtaas ng mga kaso ng COVID-19.

Ito ang inihayag sa Laging Handa public briering ni DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire kasunod ng nakikitang uptick ng mga kaso ng COVID-19 sa National Capital Region.

Ayon kay Vergeire, sa limang may bahagyang pagtaas ng mga kaso, isa aniya dito ang lampas na sa 50% na pamantayan kaya tinututukan na ito ng ahensiya.

“Dito sa National Capital Region we have five areas under moderate risk classification. Pero kailangan din maintindihan ng ating mga kababayan ang atin pong matrix includes growth rate at yung average daily attack rate natin. Kasama sa matrix natin ang health systems capacity. Even though moderate risk case classification itong limang areas, isa lang sa kanila ang merong medyo pagtaas ng pag-admit sa ospital and the rest are less than 50%,” ani Vergeire.

Ang mga lugar na ito ani Vergeire ay ang Pasig, San Juan, Quezon City, Marikina at Pateros.

Pero agad kinalma ng opisyal ang pangamba ng mga tao, at sinabing huwag mabahala bagkus ay maging vigilant at sundin ang lahat ng mga pag-iingat para hindi tuluyang umangat ang mga kaso ng COVID-19.

“Kaya sila napunta sa moderate case risk classification dahil nag-umpisa tayo sa mga mababang kaso noong mga past weeks tapos biglang nagkaroon sila ng kaso that’s why their growth rate began to increase. Nagkaroon ng more than 200%.Hindi kailangang mabahala pero kailangan vigilant tayo lahat,” dagdag ni Vergeire. (Aileen Taliping/Juliet de Loza-Cudia)