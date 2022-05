5 labo-labo sa Senate president

Wala pang proklamasyon ang Commission on Elections (Comelec) para sa top 12 senador sa katatapos lang na halalan subalit umuugong na ang usap-usapan tungkol sa mga nag-aambisyon na maging susunod na Senate president.

Base sa naglalabasang inisyal na impormasyon, nasa limang personalidad na ang target na makuha ang liderato ng Senado at kabilang dito sina Cynthia Villar, Sherwin Gatchalian, Migz Zubiri, Francis `Chiz’ Escudero, at Loren Legarda.

Sa mga nabanggit, incumbent senator si Villar habang reelectionist sina Gatchalian at Zubiri samantalang nagbabalik-Senado naman sina Escudero at Legarda.

Ayon sa news site Politiko, posibleng maging mahigpit na magkalaban sa Senate presidency sina Villar at Zubiri subalit maaari rin umentra sa eksena sina Escudero at Gatchalian upang mabigyan ng mas maraming `choice’ ang mga kaalyado ng presumptive president Ferdinand Marcos Jr. sa pagpili ng bagong lider ng Senado.

Lumutang naman ang pangalan ni Legarda bagama’t hindi pa ito nagpahiwatig kung interesado na masungkit ang Senate president. May mga nagnanais na siya ang paupuin bilang Senate president dahil sa taglay na talino, karisma, liderato, at sipag sa trabaho.

Si Legarda rin umano ang pinaka-senior sa magiging bagong komposisyon ng Senado bilang dating three-term senator, nging majority leader, chairperson ng Senate committee on finance at dalawang beses number 1 sa senatorial elections.

Samantala, ipinahayag naman kahapon ni Gatchalian na puntirya niya ang Senate presidency sa pagpasok ng 19th Congress.

“I have talked to some of our colleagues about that and of course, since reelectionist naman ako and I have been in the Senate for the last six years, I’ve also some good plans for the institution,” sabi ni Gatchalian sa isang news channel kahapon.

Batay sa unofficial count, nasa top 12 ng mga senatorial bet sina Robin Padilla, Legarda, Raffy Tulfo, Gatchalian, Mark Villar, Joel Villanueva, JV Ejercito, Risa Hontiveros at Jinggoy Estrada.