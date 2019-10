5 ka tawo patay sa 6.3 magnitude nga linog sa Mindanao

Gideklarar nga dead-on-arrival ang usa ka pito ka tuig nga batang babaye sa usa ka tambalanan sa Tulunan, Cotabato, matud sa mayor sa maong lungsud nga si Reuel Limbungan human ang 6.3 magnitude nga linog nga miigo sa Mindanao, Miyerkoles sa gabii.

Samtang laing upat ka tawo ang gikataho nga namatay tungod sa maong linog

Sa Magsaysay, Davao del Sur, duka ka tawo ang tinung namatay tungod sa landslide, samtang usa usab ang namatay kay giatake sa sakit sa kasing kasing sa Makilala, Cotabato.

Samtang, moabot sa 17 ka tawo usab ang naangol sa Makilala, nga daling gidala sa Makilala Medical Specialist Center.

Matud ni Philvolcs head Renato Solidum, delikado ang mga aftershock sa maong linog kay posibleng makadaut sa mga istruktura sa maong dapit.

Moabot sa 91 aftershock ang natala sa linog sa Mindanao.

“Aftershocks can happen. Some can be felt most likely in low intensities. But we cannot remove the possibility of similar intensities that can be felt in the epicentral area,” matud ni Solidum. (Jess Campos)