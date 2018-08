5-day calamity leave isinulong

NAGHAIN si opposition Senator Leila de Lima ng panukala para sa lahat ng public at private worker na magkaroon ng five-day special emergency leave sa oras na maapektuhan sila ng matinding kalamidad at disaster.

“Ours is a tropical country and our industries thrive in water. But the force of the earth that catapults us to our growth as a nation is the same force that endangers our people,” sabi ni De Lima.

Nakapaloob rin sa Senate Bill No. (SBN) 1910 na bigyang-ba­lanse ang responsibi­lidad ng isang Filipino bilang manggagawa at pangangailangan nito sa oras ng emergency.

“The fight to survive is the daily concern of every Filipino, but it is more important when Mother Nature herself makes her presence known,” sabi ng senadora.

Ang mga kuwalipikado sa five-day calamity leave ay ang mga empleyadong anim na buwan na sa serbisyo.

Ang mga awtorisado naman sa leave ay ang mga na-stranded, nagkasakit, mga manggagawang nangangaila­ngang alagaan ang kanilang pamilya, at mga empleyadong kaila­ngang ikumpuni at linisin ang mga kagamitang nasira sa kalamidad at disaster.