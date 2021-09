5 bata nakaimbento ng apps pampasigla

Nagawa ng limang batang nasa edad 12-13 na makapag-develop ng isang app na manghihikayat sa kapwa nila bata na maging aktibong pisikal habang nasa bahay ngayong pandemya.

Ang nabanggit na app ay tinawag na Kids Routine App for Kinetic Energy (KRAKEN) na tinambalan ng wearable device na aagapay sa augmented reality (AR), Internet of Things (IoT), Cloud, and 5G (fifth-generation wireless technology).

“Before the pandemic, we often met up to discuss projects, build and test Lego EV3 robots, and run around and play together. We imagined KRAKEN as a way to simulate these face-to-face playing experiences,” ayon sa mga bata.

Ang mga bata ay nakilalang sina Grant Wong, Mona Obedoza, Aleana Beato, Sire Garcia at Owen Gocheco. Tinawag ang kanilang grupo na “Team Vortex Runners” at lumahok sa Globe’s 5G Hackathon kamakailan.

Kinumpirma ni Brian Co, 5G Hackathon program head na ang Team Vortex Runners ang pinakabatang grupo na lumahok sa kanilang kompetisyon.

Nakapasok ang grupo sa top 30 at nabigyan ng oportunidad na.mai prisinta ang ideya sa Demo Day noong setyembre 21. (Juliet de Loza-Cudia)