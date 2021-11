5 barko ng Russia namasyal sa ‘Pinas

LIMANG naval vessels mula sa Russian Pacific Fleet ang dumating sa Maynila noong Martes, ayon sa Philippine Navy.

Ito ay ang Corvette Gremyashchiy, 2 submarines, tanker Pechenga at support vessel na Alatau.

“The arrival of the Russian contingent in the country and the accommodation and support being extended to them underscores the promotion of peace, stability, and maritime cooperation in the region,” saad ng Navy.

Ang Russian naval vessels ay dumating bilang bahagi ng routine port replenishment at sa pagpapahinga ng mga crew nito.

Ayon sa Navy, ang kanilang pagbisita ay nagpapakita ng kapayapaan at kooperasyon ng mga bansa sa Asia Pacific region. (Kiko Cueto)