5 bangkay narekober malapit sa sumabog na bangka ng NPA

Lima katao na pinaniniwalaang lulan ng de-motor na bangka na sumabog sa kasagsagan ng engkuwentro sa pagitan ng tropa ng pamahalaan at mga miyembro ng tero­ristang grupo ang narekober sa Catbalogan City, Samar noong Huwebes.

Nakuha ng isang ma­ngingisda sa isang katawan na pugot ang ulo sa karagatan ng Sitio Cambarangas, Libucan Gote bandang alas-siyete ng umaga habang dalawa pang bangkay ang natagpuan ng Tarangnan Police, Armed Forces of the Philippines, Scene of the Crime Operatives, at Tarangnan Municipal Distadter Risk Reduction and Management Office sa dalawa pang ng lugar sa nabanggit na bayan.

Natagpuan naman ang ilang parte ng katawan na lumulutang sa baybaying dagat kung saan naganap ang pagsabog. Nauna nang nakarekober noong Martes ng bangkay ng babae na pugot ang ulo kasama ang wasak na parte ng sumabog na bangka.

Nasa kustodiya na ng Philippine Coast Guard, SOCO, local police at militar ang nasabing mga ebidensya para sa pagsusuri at imbestigasyon.

Ayon kay Capt. Ryan Layug, spokesman ng 8th Infantry Division, masusi silang nagsasagawa ng imbestigasyon sa mga narekober na bangkay at maging ang damage ng bangka upang makumpirma kung may kaugnayan ito sa pagsabog sa Catbalogan. (Betchai Julian)