5 babae markado sa braso ni Matt Damon

Proud na pinakita ng Hollywood actor na si Matt Damon ang pina-tattoo niyang pangalan ng kanyang apat na anak sa kanyang braso. Ang celebrity tattoo artist na si Daniel Stone ang kinumisyon ni Matt para i-tattoo ang names ng kanyang mga anak na sina Alexia (20), Isabella (13), Gia (10) and Stella (8).

Kadikit nito ang unang tattoo ni Matt na name ng wife niyang si Luciana Barroso na “Lucy”. Kasal ang aktor kay Lucy for 15 years.

Proud ang tattoo artist na si Stone sa pagkakataon na makatrabaho si Matt.

“Matt is a legend and a very cool human being. I’m so happy that I was able to give him this tattoo! He is one of my favorite actors.”

Kabilang sa mga nalag­yan ng tattoo ni Stone ay sina Lady Gaga, Joe Jonas, Miley Cyrus at ang best friend ni Matt na si Ben Affleck. (Ruel Mendoza)