5 araw nagkulong: Joross, Katz ‘nadamay’ kay Poblacion Girl

Kasama rin pala sa nabiktima ni “Poblacion Girl” ang kapatid ng actor na si Joross Gamboa kaya ayon sa post ni Joross, nag-positive na rin daw ito.

At hindi ang ine-expect nilang mag-asawa na si Katz Saga-Gamboa ang naging pagsalubong nila ng New Year dahil hindi nila kasama ang dalawang anak. Pero ipinakita nina Joross ang pagiging responsableng citizen nila at mga magulang.

Dahil na-expose daw sila sa isang COVID-19 positive, mas pinili nilang mag-quarantine na lang sa bahay na silang dalawa at ang dalawang anak nila ay kasama muna ng mga Lolo at Lola sa Quezon.

Sabi ni Joross, “Happy New Year Everyone! Kung napansin ninyo ‘di namin kasama ang mga anak namin. First time namin silang ‘di nakasama salubong ng New Year pa! Actually na-expose kasi kami sa may covid kaya agad-agad kaming nag quarantine sa bahay for 5 days bago pa rt-pcr at ang mga anak namin sa lolo at lola na muna sa Quezon. Mas pinili kasi namin maging responsible at pinagpalit ang panandaliang kaligayahan para sa kapakanan ng ibang tao. Wala naman kami covid19 pero naninigurado kami.

“Wag natin kalimutan may covid19 pa rin! Kamag-anak namin sa US, Italy pati dito sa Pinas may mga COVID19 na ultimo kapatid o at friends niya na nakuha nila sa Poblacion.

“Anyways bukod sa pag-iingat at pagmamalasakit sa ibang tao,wala na tayong ibang magagawa kung di kumapit kay Lord. Let’s all focus on Jesus Christ so we can have peace! God bless everyone.” (Rose Garcia)