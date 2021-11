5 araw magkalayo: Dennis sabik na kay Jennylyn

Limang araw na ngang hindi nakakasama ni Dennis Trillo ang misis niyang si Jennylyn Mercado.

Kasi naman, kakakasal lang nila, hiwalay na agad. Hiwalay dahil si Dennis ay naka-quarantine na isang hotel para sa taping ng bago niyang project sa GMA 7, ang Voltes V.

Well, sa Instagram ni Dennis ay makikita ang video na iba’t iba ang karakter niya. Ang isa ay nakahiga sa kama, na topless, nakabalot ng kumot na makapal, at biglang may pumasok na lalake na naka-hoodie at naka-shorts, na tila naliligaw. Kasunod naman ay may lumabas sa banyo na naka-bathrobe.

“Dehins Triyo! Bored na ako sa hotel at miss ko na ang asawa ko…” sabi ni Dennis.

“I miss you too Love!” sabi naman ni Jen.

Well, mukha ngang naistorbo si Dennis sa pagtulog niya sa kama. Pero, kung susuriin mong mabuti, makikita mo na iisa lang sila, o puro si Dennis lang ang mga lalakeng `yon, kaya Dehins Triyo ang caption niya. Ganun siya ka-bored, ha! Kaaliw. Hahahaha! (Dondon Sermino)