5-anyos na paslit, ginahasa, pinatay sa sakal, isinako

By Jun Borlongan

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Brutal ang pagkamatay ng isang limang taong gulang na paslit makaraang gahasain ng isang trese anyos na binatilyo, pinatay sa sakal sa pamamagitan ng kawad ng kuryente at strap ng bag bago ito isinilid sa sako at itinapon sa matalahib na lugar sa Verde Heights Subd., Brgy. Kaypian, San Jose del Monte City sa Bulacan, nitong Linggo ng gabi.

Sa report ni P/Supt. Fitz Macariola, SJDM City police chief, nakilala ang biktima sa alyas na Mariel Cruz, (‘di tunay na pangalan), 5-taong gulang, kinder student ng Verde Heights Subdivision sa Barangay kaypian ng nasabing lungsod.

Nadiskubre ang bangkay ng paslit sa abandonadong lote na nakasiid sa sako, may nakapulupot na kable ng kuryente sa leeg at may senyales na ginahasa ito bago pinatay.

Nadakip ng mga awtoridad ang binatilyong suspek na itinago sa pangalang “Totoy”, trese anyos, estudyante, tubong Maynila at residente din ng SJDM.

Ibinigay na ng Women and Children Protection Desk (WCPD) ng San Jose del Monte City PNP ang pangangalaga sa menor-de-edad na suspek sa City Social Welfare Development (CSWD).

Sasampahan ito ng kasong murder at rape sa prosecutors office ng SJDM.