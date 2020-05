5-anyos na ‘bibili’ ng Lamborghini huli sa pagmamaneho

Ginulat ng 5-anyos na bata ang mga pulis sa Utah, United States nang maharang ito dahil sa kanyang pagmamaneho.

Ayon sa Utah Highway Patrol, sinabi umano ng bata nang maharang siya noong Lunes, na umalis siya sa kanilang bahay makaraang makipagtalo sa kanyang ina na tumangging ibili siya ng Lamborghini.

“He decided he’d take the car and go to California to buy one himself, he might have been short on the purchase amount, as he only had $3,” ayon sa tweet ng highway patrol.

Sa nilabas na dashcam video ng insidente, makikita ang bata na nagmamaneho sa freeway at nilalagpasan ng mga mabibilis na truck at iba pang sasakyan.

Tumabi naman ito sa gilig nang sitahin ng highway police. Dito, nagulat ang mga officer dahil hindi nila nakita ang ulo ng driver sa rear window at tumambad na bata pala ang nagmamaneho.

Nagmaneho umano ang bata sa layong tatlo hanggang limang kilometro mula sa bahay nito bago naharang ng mga awtoridad.

Wala namang naiulat na nasaktan o nasirang property sa insidente.