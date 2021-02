5 anak ng mangingisda nasungkit BFAR scholarship

Bumida ang limang anak ng mangingisda sa probinsya ng Zambales, makaraang makapasok sa top 10 ng mga examinee para sa scholarship program na alok ng Bureau Of Fisheries And Aquatic Resources (BFAR).

Nakuha ni Grand Carla Torres Dial, mula Botolan, ang pinakaunang pwesto sa lahat ng mga nagsulit. Kabilang pa sa iba pang pasok sa top 10 ay sina James Delacruz, Jimwhel Magsanop at Jan Dorde, pawang mga anak ng katutubong mangingisda.

Nabatid na sinagawa noong Disyembre 5 ang 2021 Fisheries Scholarship Program – Nationwide Qualifying Exam. Nakakuha rin umano ng 100 porsyento ng pumasa ang mga kalahok mula sa Zambales.

“Qualified high school graduates taking up Bachelor of Science in Fisheries (BSF) are granted full college scholarship under the program’s three components: the Fisheries Children Educational Grant (FCEG), the Fisheries Industry Leaders Grant (FILG), and the Indigenous Cultural Communities/Indigenous Peoples (ICCs/IPs),” paliwanag pa ng ahensya hinggil sa programa.