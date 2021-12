5-11 anyos puwede na bakunahan

Maari nang mabakunahan ang mga batang nasa edad 5 hanggang 11-anyos.

Ito ay matapos aprubahan ng Food and Drugs Administration (FDA) ang emergency use authorization ng Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine o ‘Tozinameran’.

Kinumpirma ni FDA director general Dr. Eric Domingo ang naunang pahayag na mababakunahan na ang mga nasa edad 5-11 bago matapos ang taon.

“It is reasonable to believe that the vaccine may be effective to prevent COVID-19 and the benefits outweigh the known and potential risks,” ayon kay Domingo.

Sinabi ni Domingo na ang Pfizer vaccine ay may 90% efficacy rate sa mga batang nasa edad 5 hanggang 11. (Juliet de Loza-Cudia)