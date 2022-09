4th day na! Piso vs dollar sumadsad sa P57.135

Patuloy ang pagsadsad ng piso sa pinakamababang halaga nito sa kasaysayan sa ikaapat na sunod-sunod na araw.

Nagbukas ang palitan ng piso sa dolyar ng P57 kahapon, pareho ng huling transaksyon nito noong Martes, na siyang pinakamalakas na nito.

Bumagsak pa ang palitan ng piso sa P57.33 na isa ring bagong all-time low, bago magsara ang palitan sa P57.135. Umabot sa $1.232 bilyon ang mga transaksyon at nag-average ang palitan ng piso sa P57.216.

Babala ni RCBC Chief Economist Michael Ricafort, maaaring makadagdag pa ito sa pagsirit ng presyo ng mga bilihin o sa inflation. Aniya, 12.2% na ang ikinahina ng piso laban sa dolyar kung ihahambing sa P50.999 na palitan nito nung katapusan ng 2021.

Tweet ni Ricafort, “the weaker peso exchange rate would contribute to higher overall inflation and would fundamentally erod the purchasing power of the peso…”

Humihina ang piso dahil mas maraming dolyar ang lumalabas sa bansa mula sa pambayad sa mga ini-import tulad ng langis at iba pa kaysa sa pumapasok na dolyar mula sa investments at exports. (Eileen Mencias)