4Ps, pensiyonado sapol ng ATM fee hike

Sapol umano ng mas mataas na ATM withdrawal fee ang mga empleyado ng gobyerno, benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) at mga pensiyonado na mga cardholder ng Land Bank of the Philippines (LBP).

Bagama’t makakapag-withdraw umano nang libre sa mga ATM ng LBP, sinabi ni Makati City Rep. Luis Campos na malamang ay wala namang ATM ng naturang bangko na malapit sa kanilang lugar.

Sinabi ni Campos na mayroon lamang 2,188 ATM terminals ang LBP na pagmamay-ari ng gobyerno.

Kabilang sa mga cardholder ng LBP ang 4.4 milyong pamilyang benepisyaryo ng 4Ps, malaking bulto ng 3.1 milyong pensiyonado sa Social Security System (SSS) at Government Service Insurance System (GSIS) at 1.8 milyong empleyado ng gobyerno at mga sangay nito.

Nananawagan si Campos sa Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) na ipagpaliban ang pagtataas ng withdrawal fee.

Nagpahayag na ang karamihan sa mga bangko na itataas nito sa P18 ang interbank withdrawal fee simula sa Abril 7. Sakasalukuyan ang sinisingil ng mga bangko ay naglalaro sa P10 hanggang P11 kada transaksyon. (Billy Begas)