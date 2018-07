4Ps ginagamit sa politika ni Isko — JV

INAKUSAHAN ni Senador JV Ejercito si da­ting Manila Vice Mayor at ngayo’y Department of Social Welfare and Development (DSWD) Undersecretary Francisco Domagoso alyas Isko Moreno na ginagamit ang posisyon at pondo para sa politika.

Sa kanyang tweet, ini­hayag ni Ejercito na pinangungunahan ng Un­dersecretary ang pa­mamahagi ng monthly sub­sistence sa mga 4Ps (Panta­wid Pamil­yang Pilipino Program) beneficiary­ sa lungsod ng Maynila.

“DSWD Usec na tatakbo bilang Mayor ng Maynila ang siyang namimigay ng monthly subsistence sa 4Ps beneficiaries doon. Pondo ng bayan pero ginagamit para sa pulitika. Pwede po ba ito @dswdserves? Ang alam ko po dapat walang pulitikong involved pagdating sa 4Ps,” saad sa tweet ni Ejercito.

Ipinahiwatig ng senador ang conflict of interest sa paggamit ni Moreno sa kanyang posisyon dahil may ambisyon itong kumandidato sa May 2019 election.

“Ang alam ko kaya nga hindi involved ang local officials para walang pulitiko. Ang palusot siguro ni Isko ay wala siya sa local ngayon. Na-appoint pang USEC ng DSWD,” pahayag pa sa text ni Ejercito sa Abante.

Maging ang ilang netizen ay bumanat kay Moreno.

“Napakacorrupt nyan, sya nag-introduce sa Pasay ng fake foundation as recipients ng Pagcor share sa City, para daw hindi ma-COA, nun pala sari-sari store lang opis ng foundation nya sa Pinoy St. Tondo,” tweet ni @jovensclaudio.

“Akala nya pag ilipat sa private foundation ang Pagcor share, hindi na ma-COA,” dagdag pa nito.

“Kung may personal gain, di ba violation na iyan ng anti-graft and corruption act for public officers?” tanong naman ni @reyjuico.

Nangako naman si Ejercito sa Abante na pag-aaralan nito ang po­sibleng nilabag na batas ni Moreno sa kanyang aksyon.