4M Sinovac bakuna bubuhos sa Mayo

Apat na milyong doses ng bakuna kontra COVID-19 ang inaasahang darating sa bansa ngayong buwan ng Mayo.

Ito ang ini-report ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez kay Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang Talk to the People nitong Lunes ng gabi.

Ayon kay Galvez, simula ngayong Mayo 7, ay tataasan na ng Sinovac ang kanilang ipapadalang supply ng bakuna sa bansa.

“Magandang balita mahal na Presidente, simula sa May 7 mag-scale up na ang Sinovac. Mula sa dating 500,000, ngayon one tranche po 1.5 million, so tataas ang ating rollout, so all in all sa May magkakaroon po tayo ng four million sa May,” ani Galvez.

Inaasahan aniya na tataas ang delivery ng supply ng mga bakuna at sa buwan ng Hulyo ay tinatayang magkakaroon ng 10.3 milyong doses dahil parating na ang mga inorder na bakuna mula sa Moderna at AstraZeneca. (Aileen Taliping)