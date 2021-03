4M jobless nganga sa ayuda

NAITALA sa apat na mil­yong Pilipino ang walang trabaho noong Enero 2021, ayon kay National Statistician at Civil Registrar General Dennis Mapa.

Sa 45.3 milyong manggagawa, papatak sa 8.7% ang unemployment rate o ang dami nang hindi nakahanap ng trabaho noong E­nero 2021, ang pinakamataas na unemployment rate simula Enero 2006 kung ang titingnan lamang ay ang mga datos na nakakalap tuwing Enero ng taon.

Sabi ni Mapa, pinakamataas pa rin ang unemployment rate na itinala noong Abril 2020 na nasa 17.6 milyon nang naka-lockdown ang maraming bahagi ng bansa, hakbang na ginawa para maawat ang pagkalat ng COVID-19 pandemic.

Pinakamataas ang unemployment rate sa Calabarzon na itinala sa 13.1%, sumunod ang Bicol na nagtala ng 11.3% na unemployment rate. Pangatlo ang Ilocos Region at Mimaropa na kapwa nagtala ng unemployment rate na 9.3%. Pang-apat ang Caraga na may 9% na unemployment rate at panglima ang NCR na may 8.8% na unemployment rate.

“Our data shows that pag may lockdown, talagang labor force participation goes down and that is shown by our data from the surveys,” sabi ni Mapa.

Sabi ni Mapa, may epekto sa ekonomiya ang kawalan ng trabaho ng 4 milyong katao noong Enero pero kung titignan mula Oktubre 2020 ay may 200,000 nadagdag na nagkatrabaho. (Eileen Mencias)