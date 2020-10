47K pang OFW tengga sa Middle East

Nasa 47,000 pang OFW ang stranded sa Middle East at hindi pa nare-repatriate, ayon sa Department of Foreign Affairs (DFA).

“As of now, we’re still looking at around 47,000 Filipinos stuck in the Middle East. We’re just waiting for our SARO actually (Special Allotment Release Order),” pahayag ni DFA Undersecretary for Migrant Workers Affairs Sarah Lou Arriola sa isang Senate hearing.

Nagpasalamat si Arriola sa Kongreso sa paglikha ng Bayanihan to Recover as One Act, na naglaan ng P820 milyon sa DFA para matulungan ang mga overseas Filipino ngayong taon.

Sakali aniyang makuha na ang kanilang SARO ay itutuloy na ang mga flights para sa mga OFW.