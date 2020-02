47 ka tawo ang naka-jackpot sa PCSO lotto sa 2019

Gipasigarbo sa tagdumala sa Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) nga mikita silag P44-Bilyong piso gikan sa mga mamistahay og lotto ug digit games diin moabot sa P2.4-B ang nadaug gikan sa 47 ka lotto jackpot winners.

Matud ni PCSO General Manager (GM) Royina M. Garma, nga tungod sa lotto daghang nakapahimolus ug natabangan. Daghan usab nga nausab ang kinabuhi ug natabgangang adunay sakit.

“PCSO is going through a lot of changes, but it is for the better, for the Agency to offer more, to generate more revenues and serve better our countrymen, especially those who are really in dire need,” matud ni Garma human gibutyag ang ilang annual report.

Pagpasabot sa PCSO, nagamit ang pondo alang sa Individual Medical Assistance Program (IMAP) nga usa ka medical assistance program nga motubag sa hospitalization ug medical expenses sa mga miduol sa PCSO na diin anaa sa 517,696 ka patient nationwide ang natabangan niadtong 2019 ug gigahinan og P6-B.

Pinaagi usab sa Medicine Donation Program, migahin ang PCSO og P5-B ug P110-M usab sa Integrated Health for Overall Productivity and Empowerment (I-HOPE), P106-M sa medical transport vehicle donation program ug P65-M sa procure medical equipment.

Migahin usab og pondo niadtong 2019 ang PCSO alang sa Armed Forces of the Philippines (AFP) ug Philippine National Police (PNP) Health Facilties Capability Building Program nga nagkantidad og P204-M.

Moabot sa P158-M ang nahatag alang sa Calamity Assistance Program nga mitabang sa 817,654 ka Filipinos nga naapektuhan sa natural and human-induced calamities sama sa bagyo, linog ug sunog,

Subay niini moabot sa 57 ka Malasakit Center ang natukod ug natabangan sa PCSO pinaagi sa pondo gikan sa ilang gaming product.