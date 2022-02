46 lugar hotspot sa eleksiyon

Pitong siyudad at 39 na bayan sa bansa ang maituturing na hotspots sa paparating na eleksiyon, ayon sa Armed Forces of the Philippines (AFP).

“Ang Comelec (Commission on Elections), AFP, PNP Committee on the Ban on Firearms and Security Concerns, nagkaroon sila ng meeting noong 8th February at meron tayong na-identify na seven cities and 39 towns na makikita natin na puwedeng magkaron ng threats,” sinabi ni AFP Spokesperson Army Colonel Ramon Zagala.

Sa pagkilala sa mga lugar na nagsasabing may banta sa seguridad sinabi ni Zagala na sinisilip ng Comelec ang mga nagdaang halalan kung may mga nangyaring mga karahasan sa lugar.

“From there, ide-declare nila (Comelec), together with the PNP, na magiging puwede nating bantayan. These are just general areas per region. Based dito, mag-o-augment ang AFP sa PNP,” sinabi nito. (Kiko Cueto)